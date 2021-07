Siena, Confcommercio e Confesercenti: ''Nessun bando è uscito sulla Fortezza''

“Nessun bando è uscito sulla Fortezza. Ci pare opportuno precisarlo, per non indurre chi legge a fare errori di valutazione”. Confcommercio Siena e Confesercenti Siena intervengono su un tema di cui hanno parlato alcuni media locali in questi giorni.“Quello del bando era un’ipotesi, anche molto avanzata, che si è fermata per le rimostranze di un’ampia platea di operatori che, con tanto di firme, hanno chiesto all’Amministrazione di rivedere complessivamente la gestione della Fortezza - precisano le due associazioni di categoria - In tale contesto è stata evidenziata anche la difficoltà di dar corso all’ipotesi di bando, stanti i tanti problemi che si determinerebbero nelle attività in ragione della gestione di due punti di somministrazione.Tutto questo è stato spiegato nel corso di una recentissima riunione in Comune – fanno notare Confcommercio e Confesercenti - alla quale erano presenti il vicesindaco Corsi, l’assessore Tirelli e il dirigente Pocci: riunione che si è conclusa con l’impegno dell’Amministrazione per un nuovo incontro, da tenersi a breve, per valutare altre ipotesi e per una ulteriore verifica delle attività svolte in Fortezza.Non si tratta quindi di scarso interesse, ma di una visione molto diversa rispetto alla proposta – concludono le associazioni - Una visione di cui, come associazioni, non possiamo che farcene carico”.