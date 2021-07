Istituto Franci, Valenti e Roncucci (PD): ''Le ripicche di De Mossi mettono in ginocchio una perla della cultura senese''

"Il Comune di Siena con una delibera del Consiglio Comunale toglie la sede all’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze della sua decisione.E’ indifferente tanto a mettere in ginocchio una perla della cultura senese e ad incrinare una storia di eccellenze che ha quasi due secoli di vita, quanto è incurante del destino di oltre duecento studenti, di 34 docenti e di 7 addetti al settore amministrativo e tecnico. Come non si preoccupa di mettere in conflitto due agenzie formative importanti come il Franci ed il Liceo Piccolomini." Così un intervento congiunto di Andrea Valenti, segretario provinciale del Partito Democratico e Massimo Roncucci, segretario Unione Comunale di Siena."E’ quasi incredibile l’arroganza e lo scarso senso istituzionale di una maggioranza che ha votato una delibera senza considerarne le conseguenze che i consiglieri di opposizione, e in particolare del Partito Democratico, hanno chiesto di conoscere e di valutare prima che il Consiglio si esprimesse con il voto.Nel togliere la sede al Franci il sindaco De Mossi smentisce se stesso e disattende un impegno assunto esplicitamente nel 2019. La garanzia della disponibilità della sede a titolo gratuito è l’unica e determinante condizione posta dalla legge per il passaggio allo Stato. Quale logica può avere mettere in discussione la presenza sul territorio di una terza istituzione di ambito universitario, annullare un intervento dello Stato di quasi due milioni e mezzo di euro a fronte di una riduzione della spesa del Comune che dal milione e seicentomila euro del 2010 è passato ai 50 mila euro del 2021? Viene da pensare che il vero motivo della scelta sia solo uno, una ripicca per la nomina da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca di Anna Carli a presidente dell’Istituto, nomina che nasce da un percorso regolare e autonomo del Consiglio accademico, definito per legge come i requisiti professionali sui quali il Consiglio deve indicare la terna sulla quale il Ministro sceglie.Ma dato che un’Amministrazione comunale non è un asilo, dove fra bambini può succedere di fare le cose per dispetto, e dato che a un’Amministrazione comunale dovrebbe stare a cuore il futuro della cultura, delle professionalità e delle eccellenze della cttà che amministra, ancora una volta la Giunta De Mossi si rivela del tutto inadeguata a gestire l’enorme patrimonio che Siena ha. Il Partito Democratico è dalla parte dell’Istituto Rinaldo Franci, delle sue studentesse e dei suoi studenti, di tutto il personale e, soprattutto di chi difende le eccellenze e lo sviluppo culturale di Siena e non accetta che si strumentalizzino le esigenze reali dei giovani."