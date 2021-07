Siena, gli interventi per il miglioramento del segnale tv dal 5 al 9 luglio

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV a Siena, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante questa settimana:Lunedì 5 luglio: via San Marco, via delle Sperandie, via delle Cerchia, Pian dei Mantellini.Martedì 6 luglio: via Tito Sarrocchi, prato di S. Agostino, via S. Pietro, via T. Pendola, Costa Larga, via di Città, Piazza Postierla, via Stalloreggi, via S. Quirico, via di Castelvecchio, Piazza del Conte, Piazzetta delle due Porte, via P. Mascagni, Pian dei Mantellini.Mercoledì 7 luglio: vicolo del Bargello, via delle Campane, Costarella dei Barbieri, via di Città, Casato di Sotto, vicolo San Salvadore, via delle Lombarde, via Duprè, Piazza del Campo, Casato di Sopra, Costa Larga, via della Fonte.Giovedì 8 luglio: via dei Fusari, via Franciosa, via di Vallepiatta, piazzetta della Selva, vicolo del Pozzo, via di Fontebranda, via Santa Caterina, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza.Venerdì 9 luglio: via di Fontanella, via Mattioli, strada dei Tufi, prato Sant’Agostino.