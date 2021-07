Siena, la Polizia sequestra un'auto e segnala pregiudicato

Nella mattinata di ieri, mercoledì 7 luglio, in concomitanza col mercato settimanale, sono stati intensificati dal Questore Capuano i servizi di controllo del territorio nella città di Siena, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Oltre alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati impiegati tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.Sono state controllate, in particolare, le arterie principali che immettono alla città e la zona antistante la stazione ferroviaria. Al termine dell’attività, che ha portato al capillare controllo di autovetture e cittadini, è stata anche sequestrata un’autovettura condotta da un pregiudicato trentenne, dimorante in provincia di Perugia. Al controllo infatti il mezzo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Oltre a subire il sequestro del'autoveicolo, il proprietario è stato sanzionato per le violazioni amministrative accertate.Gli agenti hanno anche identificato un altro pregiudicato, dimorante nel senese, che si trovava in compagnia del 30enne, sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Misura di prevenzione, questa, irrogatagli dal Tribunale di Firenze su segnalazione del Questore di Siena in considerazione della pericolosità della sua condotta. Gli agenti hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione e, tra queste, proprio quella di non accompagnarsi a pregiudicati. L'uomo, pertanto, sarà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.