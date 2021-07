Siena, al posto del titolare della licenza Ncc trasporta cliente: sanzionato dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, venerdì 9 luglio, in via Massetana a Siena, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato un’autovettura con il contrassegno Ncc previsto per i noleggi con conducente.Dalla verifica è emerso che il conducente, originario della provincia di Firenze, diretto all’aeroporto del capoluogo toscano con a bordo un turista inglese, era sprovvisto del certificato di abilitazione professionale a tale attività, poiché mai conseguito.L’uomo ha ammesso di essersi prestato, per conto di un suo conoscente titolare della licenza, ad effettuare il trasporto del turista da un albergo di Montepulciano sino all’aeroporto fiorentino.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, constatate le irregolarità, hanno provveduto ad effettuare il fermo amministrativo del mezzo - un’autovettura Mercedes - per 60 giorni, ritirando la relativa carta di circolazione, ed a sanzionare il conducente e anche il titolare della licenza per l’incauto affidamento del mezzo.