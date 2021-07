Siena, gli interventi di miglioramento del segnale tv dal 12 al 16 luglio

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana:Lunedì 12 luglio: via Vivaldi, via Cozzarelli, strada del Villino, via B. Peruzzi, via S. Martini, largo Sassetta, strada di Certosa, strada del Palazzetto.Martedì 13 luglio: via S. Martini, viale Sardegna, viale Don Minzoni, via Garibaldi, Barriera di San Lorenzo, via D. Beccafumi, via del Pian d’Ovile, via dei Rossi, piazza San Francesco, via del Giglio, vicolo degli Orbachi, piazza di Ovile, via degli Orti, via di Mezzo, via del Comune.Mercoledi 14 luglio: via Pian d’Ovile, via Vallerozzi, via di Fontenuova.Giovedi 15 luglio: via Biagio di Montluc, viale Diaz, via Monte Grappa, via Martiri di Montemaggio, viale Cavour, via Fiorentina, via Achille Sclavo.Venerdi 16 luglio: via Turini, via Taddeo di Bartolo, via del Vecchietta, via D. di Boninsegna, via L. Vanni, via F. di Valdambrino.