Franci, Staderini (Sena Civitas): ''No del Comune a nostra richiesta di cercare una conciliazione fra istituzioni''

"Solo un no secco, con l'applicazione pedissequa del Regolamento del Consiglio comunale, la risposta del presidente del Consiglio comunale, Marco Falorni (d'intesa con il Segretario generale), in risposta alla nostra richiesta di convocare la conferenza dei capigruppo, la presidente Anna Carli e il sindaco De Mossi per una spiegazione e cercare una conciliazione fra istituzioni". Così un intervento di Pietro Staderini, capogruppo in Consiglio comunale di Sena Civitas.



"La Rinaldo Franci sembra, per il "Comune", non meritare attenzione, contrariamente a quanto imporrebbe la sua storia, gli studenti, i professori, quello che in duecento anni ha rappresentato per Siena.



Sarebbe doveroso cercare una soluzione, ma l'Amministrazione comunale con il Sindaco in testa ha voluto affrontare la questione in maniera muscolare, togliendo alla scuola il comodato d'uso dei locali.



Ma stringi stringi, il motivo è solo legato a una nomina e questo rende ancora più mortificante quanto avvenuto. Una Amministrazione comunale se è sicura del proprio operato e ha autorevolezza, non ricorre ai muscoli.



Sul piano personale dal momento che ritengo ci siano consiglieri comunali attenti e sensibili a questa vicenda, propongo loro un incontro con la presidente dell'Istituto Franci, al quale invitare anche il sindaco pro tempore De Mossi."