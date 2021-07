Siena, ripuliti i bastioni San Francesco e San Filippo della Fortezza Medicea

Nuova vita per i bastioni San Francesco e San Filippo della Fortezza Medicea con un lavoro di ripulitura da rifiuti e vegetazione infestante che ha visto la rimozione di circa 6 metri cubi di materiale. L’opera è stata portata a termine, in 10 ore di lavoro, lo scorso 8 luglio, dalla squadra dell’autoparco comunale composta da 4 operai."Un grande risultato – ha commentato l’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli – che ha permesso di risparmiare denaro e tempo, utilizzando personale, interno e qualificato, dell’Amministrazione, riportando così il giusto decoro in uno degli spazi simbolo della nostra città. Un grazie sentito, da parte del Comune, ai nostri dipendenti. L’augurio, adesso, è che tutti coloro che prendono in locazione questi ambienti li usino e restituiscano con senso di responsabilità, soprattutto nei confronti della città".