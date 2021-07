Siena, il Consiglio comunale di martedì 13 luglio 2021

I lavori presso il Santa Maria della Scala in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria martedì 13 luglio, alle ore 9, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. A questo link l'ordine del giorno Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoDurante la seduta il Consiglio comunale ha approvato la modifica dello statuto dell’Associazione Siena Jazz-Accademia nazionale del Jazz. Modifiche che, come si legge nell’atto, si sono rese necessarie “al fine di migliorare l’assetto organizzativo e funzionale dell’Associazione”.Tra le novità introdotte la nomina del Consiglio direttivo, adesso denominato Consiglio di amministrazione: sei membri da parte del Comune di Siena, uno dall’Associazione jazzistica, uno dalla Provincia di Siena e uno dalla Regione Toscana.L’effettiva partecipazione dei rappresentanti al Consiglio di amministrazione, che dura in carica sempre 4 anni, è però subordinata al finanziamento delle attività in misura non inferiore a 50mila euro annui. E la nomina del direttore artistico e del direttore amministrativo, che avverrà su designazione del sindaco del Comune di Siena attraverso una raccolta, pubblicizzata, di candidature.