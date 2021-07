Siena, al via cantieri stradali per un milione di euro

Iniziano lunedì 19 luglio una serie di cantieri che interesseranno numerose strade cittadine. I lavori di asfaltatura, divisi in due lotti, riguarderanno l’area di Porta Camollia e quella della Fortezza Medicea. Costo complessivo: un milione di euro."Una cifra consistente – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – ma indispensabile per rispondere in maniera concreta alle istanze dei cittadini e, in parallelo, alle esigenze di sicurezza che, per l’Amministrazione comunale, rappresentano una priorità da garantire".I due lotti di interventi inizieranno in contemporanea il 19 luglio per concludersi il 6 agosto, per poi riprendere il 30 agosto con via Fiorentina, viale Cavour, viale Vittorio Veneto, via Franci e viale Cadorna, e terminare l’11 di settembre, prima dell’apertura dell’anno scolastico.Il primo interesserà via Biagio di Montluc, viale Armando Diaz nel tratto fra via N. Sauro e Porta Camollia, l’intersezione tra viale Don Giovanni Minzoni e Montluc, viale Vittorio Emanuele secondo e aree limitrofe; il secondo viale Curtatone, viale dei Mille, viale Venticinque Aprile, via Federigo Tozzi, la Lizza e zone attigue."La manutenzione delle strade – ha evidenziato Pugliese - rappresenta, infatti, un primo importante passo verso la prevenzione di incidenti a carico di pedoni, automobilisti e, soprattutto, ciclisti e motociclisti. Gli interventi programmati, interessando molte vie, causeranno indubbiamente qualche disagio alla cittadinanza che, auspico, possa essere superato dalla condivisione delle finalità tese a rendere adeguato il livello di qualità, funzionalità e sicurezza della rete viaria della città".Durante i lavori in via Montluc i residenti nell’Aru di Fontegiusta potranno usufruire, gratuitamente, dei parcheggi in viale Cadorna e viale Diaz.