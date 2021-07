Siena, gli interventi di miglioramento del segnale televisivo dal 19 al 23 luglio

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 19 luglio: via dell’Oliviera, via di Fiera Vecchia, Samoreci, via di Pantaneto, via dei Pispini, Banchi di Sotto, piazzetta V. Grassi.Martedì 20 luglio: via di San Girolamo, via di Salicotto, via Pagliaresi, via di San Martino, via Aretina, via Vivaldi, strada di Sant’Eugenia, via G. Gigli, via dei Pispini, via di Santa Chiara.Mercoledì 21 luglio: via Aretina, via Vivaldi, strada di Sant’Eugenia, via G. Gigli, via dei Pispini, via di Santa Chiara, via Montanini, vicolo dello Sportello.Giovedì 22 luglio: piazza Matteotti, piazza Gramsci, via del Paradiso, viale Curtatone, Costa dell’Incrociata, via del Cavalletto, via dei Termini, via delle Terme, via Santa Caterina, Banchi di Sopra, via di Calzoleria, via dei Pontani, vicolo Rinuccini.Venerdì 23 luglio: via del Rialto, via del Porrione, via di San Martino.