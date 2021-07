Siena, nuovi interventi di riqualificazione all'Antiporto

"Dopo la pulizia dei Bastioni San Francesco e San Filippo della Fortezza Medicea che hanno visto la rimozione di circa 6 metri cubi di materiale grazie ad una squadra dell’autoparco comunale, è stato portato a termine un altro eccellente intervento di decoro urbano all’Antiporto in zona Camollia", ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli."Gli ex edifici dell'Enel, ormai in totale abbandono da tempo, sono stati infatti oggetto di un intervento di pulizia e rimozione delle piante infestanti, che erano un ricettacolo di sporcizia. Un lavoro che, dopo la riqualificazione dell'antiporto - ha proseguito – con un’illuminazione adeguata e sistemi di allontanamento dei piccioni, ha restituito bellezza e dignità ad uno spazio cittadino ad uso collettivo".