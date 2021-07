Salvini a Siena: ''Faremo di tutto per rimandare Letta a Parigi''

Salvini ieri a Siena per sostenere Tommaso Marrocchesi Marzi

Matteo Salvini, leader della Lega, ha lanciato ieri a Siena la campagna elettorale di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato per il centrodestra alle elezioni suppletive per il collegio Toscana 12.''Letta ha detto che si ritira se alle elezioni a Siena perde - ha affermato Salvini rispondendo all'annuncio fatto dal candidato del Partito Democratico al via della sua campagna elettorale -. Lo prendiamo in parola. E faremo di tutto per lasciargli tanto tempo libero e per poter tornare ai suoi studi e alla sua tanto amata Parigi.Siena – ha sottolineato Salvini - è un collegio importante. Al punto che gli altri ci mandano il segretario prendendolo da fuori. Noi invece i paracadutati li lasciamo agli altri e ci scegliamo un senese".Il tour di Salvini a sostegno di Tommaso Marrocchesi Marzi, imprenditore del settore vinicolo, è partito in mattinata da Monteriggioni. Nel primo pomeriggio la visita a Siena a Palazzo Pubblico, accompagnato dal sindaco Luigi De Mossi, per poi concludere la giornata senese al gazebo della Lega alle Logge del Papa.Matteo Salvini è intervenuto anche su Mps: ''E' la banca più antica del mondo, sopravvissuta a due guerre ma non al Partito Democratico. La accompagneremo sulla via della ripartenza, senza svendere, e faremo di tutto per evitare che salti anche un solo posto di lavoro. Che poi venga il Pd a spiegare ai senesi come rimediare al disastro da loro causato è surreale."Parole anche sul Palio: ''Speriamo che il Sindaco, riesca nel miracolo di restituire ai senesi il Palio in autunno".