Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 29 luglio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per giovedì 29 luglio alle ore 9.00, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 143 2021 EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 – VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS. 267/2000; ART. 19 E SEG. DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA').2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 145 2021 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 153 2021 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 152 2021 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 151 2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOBILITÀ E DELLA SOSTA NEL COMUNE DI SIENA - SIENA PARCHEGGI S.P.A. - RIDETERMINAZIONE CANONE 2021 CAUSA PROLUNGAMENTO EMERGENZA COVID 19 E CANONI 2022 E SUCCESSIVI . REVISIONE SCADENZA CONCESSIONE6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 150 2021 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E CIVICA BENEMERENZA – INTEGRAZIONE – APPROVAZIONE.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 134 2021 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO – APPROVAZIONE.8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 146 2021 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 COMUNE DI SIENA E “ISTITUZIONE BIBLIOTECA INTRONATI” DELL‘ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – APPROVAZIONE.9 COMUNICAZIONI 137 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.10 INTERROGAZIONE 110 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KORUS SRL DI UN’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER I “FACILITATORI” IN TEMA DI “ANALISI ORGANIZZATIVA” PER UN IMPORTO DI 27.200 EURO.11 INTERROGAZIONE 111 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA-BETTOLLE E LA SIENA-GROSSETO (C.D. LOTTO ZERO).12 INTERROGAZIONE 116 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO A “REGIONE TOSCANA – BANDI DI CONCORSO PER INTERVENTI SULLE MURA STORICHE E RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLA CITTA'”.13 INTERROGAZIONE 120 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALL'EVENTUALE SPOSTAMENTO DELLE SEDI ELETTORALI IN LUOGHI DIVERSI DALLE STRUTTURE SCOLASTICHE.14 INTERROGAZIONE 142 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI SCARSA LUMINOSITA' DELLA ZONA DEI GIARDINI DENTRO PORTA FONTEBRANDA.15 MOZIONE 96 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER L'ISTITUZIONE DI UN DISTRETTO DELLE SCIENZE DELLA VITA A SIENA.16 MOZIONE 112 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “LUOGO DELLA MEMORIA PER LE VITTIME SENESI DEL COVID”.17 MOZIONE 129 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA DAVIDE DORE SULLE AREE P.E.E.P. PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE VINCOLI DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.18 MOZIONE 139 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SU ADF S.P.A..19 MOZIONE 138 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).20 MOZIONE 154 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SU “CHICO IN ITALIA”21 MOZIONE 156 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI SULLE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DECRETO COVID IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS A GRAN PARTE DELLE ATTIVITA' UMANE.