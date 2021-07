Siena, gli interventi al segnale televisivo dal 26 al 30 luglio

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 26 luglio: via S. Martini, viale Sardegna, Banchi di Sotto, via Pantaneto, via di Follonica, vicolo Magalotti, piazzetta V. Grassi, Logge del Papa, via Biagio di Montluc, viale A. Diaz, via Monte Grappa.Martedì 27 luglio: vicolo dello Sportello, via Montanini, via Pian d’Ovile, via di Vallerozzi, via di Fontenuova.Mercoledì 28 luglio: via Pian d’Ovile, via di Vallerozzi, via di Fontenuova, Costa dell’Incrociata, via dei Termini, via del Cavalletto, via delle Terme, via Santa Caterina.Giovedì 29 luglio: via del Rialto, via del Porrione, via San Martino.Venerdì 30 luglio: via dei Rossi, piazza S. Francesco, via del Giglio, vicolo degli Orbachi, via Pian d’Ovile, piazza d’Ovile, via degli Orti, via di Mezzo, via del Comune, piazzetta L. Bonelli, via Monna Agnese, via dei Pellegrini, piazza S. Giovanni, via del Poggio, via Cecco Angiolieri, vicolo del Castellare, vicolo al Vento, via di Pantaneto, via Lucherini, via S. Vigilio, via Sallustio Bandini.