Elezioni suppletive, Rifondazione Comunista auspica una candidatura unitaria della sinistra

"Si avvicinano, nel collegio uninominale di Siena, le elezioni suppletive per il seggio divenuto vacante in seguito alle dimissioni di Padoan. Sono certe le candidature della destra e del PD, che, se a questo appuntamento si presentano contrapposti, a livello nazionale appoggiano insieme il governo Draghi." Così un intervento di Rifondazione Comunista."Per questo, come Partito della Rifondazione Comunista di Siena, siamo convinti che si ponga la necessità, per questo territorio e non solo, di una reale alternativa di sinistra ai poli e agli schieramenti politici esistenti.Oggi più che mai è necessario costruire un'opposizione sociale e politica che proponga un'alternativa di società e un programma di uscita dalla crisi fondato sul rilancio del pubblico, la redistribuzione della ricchezza e i diritti sociali, a partire da quelli di lavoratrici e lavoratori.Per questo ci auguriamo con forza che si arrivi, a questa tornata elettorale, con una candidatura unitaria e condivisa da parte di tutte le forze della sinistra di alternativa e antiliberiste del nostro territorio."