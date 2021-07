Siena, il Consiglio comunale di giovedì 29 luglio 2021

I lavori presso il Santa Maria della Scala in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 29 luglio, alle ore 9, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. A questo link l'ordine del giorno Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoL'assemblea consiliare ha integrato il Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria e civica benemerenza, approvato dal Consiglio lo scorso settembre 2018."Abbiamo preso atto della necessità – ha sottolineato l’assessore Francesco Michelotti – di intervenire con una modifica al testo per consentire di riconoscere la cittadinanza onoraria anche alla memoria".Il Consiglio comunale ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI). Come ha illustrato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi "le tariffe sono state calcolate con le stesse modalità degli anni precedenti. Il PEF (Piano Economico Finanziario) prevede un aumento generalizzato sul costo dei servizi pari al 5% che, inevitabilmente, sarà recepito dalla tariffazione. Grazie, però, ai fondi, in parte statali e in parte messi a disposizione dall’amministrazione comunale riusciremo ad abbattere di circa il 90% la quota variabile del primo acconto delle tariffe delle utenze non domestiche, che a causa della pandemia, tuttora in corso, hanno dovuto chiudere o hanno visto ridurre drasticamente i loro introiti. Inoltre sono stati stanziati circa 550.000 euro che saranno destinati alla famigli per fronteggiare gli aumenti TARI e saranno distribuiti con apposito bando".Durante la stessa seduta consiliare è stata anche approvata la modifica al Regolamento per la disciplina della Tari che, come ha detto Fazzi "ha potuto così accogliere le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche e la nuova disciplina per i rifiuti assimilati agli urbani".L'assemblea consiliare ha approvato alcune variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'Ente, rispettando gli equilibri dello stesso e i vincoli di finanza pubblica.L'assessore al Bilancio Luciano Fazzi, nell'illustrare all'Aula l'atto, ha precisato che "entro il prossimo 31 luglio il Consiglio comunale deve procedere alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio come previsto dall’art.193 del TUEL. L’operazione prevede un’analisi del bilancio in corso di gestione sia per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione dei residui e la cassa.Ad oggi il bilancio del Comune di Siena non presenta squilibri di sorta e dispone di sufficiente liquidità. Vengono tuttavia apportate alcune variazioni al bilancio per soddisfare le richieste dei vari assessorati e degli uffici oltre che porre in essere alcuni interventi di aiuto alle imprese ed ai cittadini in questo momento di generale difficoltà legato alla pandemia che, seppur attenuata, continua a far sentire i suoi effetti. Tra i principali provvedimenti viene previsto lo stanziamento di circa 900.000 euro di contributi statali per abbattere quasi completamente la quota variabile della prima rata TARI 2021 per le attività economiche colpite dalla crisi pandemica e, allo stesso tempo, vengono previsti fondi per circa 650.000 (di cui circa 400.000 di fondi comunali) per riconoscere un contributo alle famiglie maggiormente in difficoltà da usare per gli affitti, le utenze, i beni alimentari. Tali risorse verranno ripartite con apposito bando. Utilizzati, poi, attingendo alle risorse statali trasferite al Comune, 1.220.000 euro per ridurre il canone della Siena Parcheggi causa dell'emergenza Covid; 1 milione di euro per diminuire lo stanziamento dell'Imu ordinaria a seguito di minori entrate e 600mila per fronteggiare il minor gettito previsto dell'addizionale Irpef. Vengono inoltre stanziati euro 450.000 per il turismo che sta ripartendo e previste maggiori spese di circa euro 750.000 per i servizi di Sei ToscanaPer quanto riguarda le spese di investimento, si è proceduto alla verifica delle coperture finanziarie, accertandone l'effettiva realizzazione e dell'andamento dei lavori pubblici finanziati, per i quali gli uffici comunali svolgono il periodico monitoraggio. Sempre sui lavori pubblici con la variazione viene applicato un cospicuo avanzo destinato al 31/12/2020 che comporta la modifica delle fonti di finanziamento di alcune opere, inserite nel DUP, ma inizialmente finanziate con ricorso a mutui. Per quanto riguarda gli accantonamenti, è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), rideterminato applicando la stessa metodologia di calcolo del rendiconto 2020. Sull'avanzo di amministrazione, derivante dal cosiddetto “fondone”, applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione, stante l'inesistenza dello stesso verificata dopo l’invio della certificazione COVID-19, si è sostituito questo avanzo con quota parte di quello destinato a rinegoziazione dei BOC che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ci hanno consentito di utilizzare per coprire le spese correnti".