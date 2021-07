Toscana Life Sciences: Annalisa Santucci nominata nel Consiglio di indirizzo della fondazione

Il decreto è stato firmato dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: “Orgoglioso che sia una donna a rappresentare la Regione nell’istituto di ricerca senese”

Sarà Annalisa Santucci a rappresentare la Regione nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Toscana Lifes Sciences, ente no-profit di Siena che supporta le attività di ricerca e favorisce la nascita di imprese innovative nel campo delle scienze della vita, che nel corso della pandemia ha messo a punto, per contrastare il coronavirus, la terapia con anticorpi monoclonali. Il decreto di nomina di Annalisa Santucci è stato firmato dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.“Sono orgoglioso che una donna rappresenti l’istituzione regionale all’interno della Fondazione senese che è una delle avanguardie internazionali nella ricerca di cure contro Covid-19 – ha dichiarato Mazzeo –. Perché non solo è una ulteriore prova dell’impegno diretto della Regione in Toscana Lifes Scienze, ma anche perché la nomina della professoressa Santucci rappresenta un ulteriore passo nella direzione di valorizzare le competenze femminili, sempre di più, negli organi decisionali e di indirizzo degli enti partecipati e delle istituzioni regionali. È un processo che deve essere irreversibile e per favorire il quale ho proposto una legge, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale, grazie alla quale le nomine che faremo dovranno rispettare la parità di genere”.Annalisa Santucci, senese, è professoressa ordinaria di Biochimica dell’Università di Siena, dove dal 2015 al 2021 ha ricoperto la carica di direttore del dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Tra le altre cariche ricoperte, quella di componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena dal 2004 al 2006; di componente del Consiglio direttivo della Società italiana di Biochimica e Biologia molecolare dal 2019; e quella di Coordinatore del dottorato di ricerca di Biochimica e Biologia molecare (Executive Pegaso) per le Università di Siena, Firenze e Pisa dal 2014 al 2020.