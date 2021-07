Siena, gruppo Pd: ''Equilibri di bilancio: manca la programmazione''

“Con riferimento alle delibere di assestamento e salvaguardia degli equilibri, in discussione nel Consiglio comunale di oggi, si continua ad insistere con una frenetica attività di variazione dei capitoli, senza un'adeguata programmazione. Decisioni prese ‘volta per volta’, per intendersi”. Così un intervento del Gruppo consiliare del Partito Democratico sugli equilibri di bilancio discussi nel Consiglio comunale di oggi.“Il secondo punto - prosegue il Gruppo PD - riguarda l’utilizzo del contributo statale c.d. ‘fondone COVID 2021’ per 1.220.000 euro per ripianare le mancate entrate di Sienaparcheggi, utilizzando quindi un fondo straordinario per sostenerne il bilancio. Ciò conferma la fondatezza delle nostre preoccupazioni su Sienaparcheggi, dal momento che il piano industriale e l’attività caratteristica di questa importante società ha dovuto affrontare prima uno stravolgimento dell’oggetto sociale (con l'aggiunta della riscossione dei tributi) e poi l'impatto della pandemia.Quest’atto conferma quindi la mancanza di programmazione delle risorse e che Siena Parcheggi continua a registrare un bilancio incerto, che ha costretto l'Amministrazione a ridurre il canone annuale in favore del Comune”.