Suppletive Siena: Tommaso Agostini, candidato del partito 3V, incontra la cittadinanza

Sabato 31 Luglio, in piazza Matteotti a Siena, dalle ore 17 alle ore 21, il partito 3V incontra la cittadinanza "per esprimere il proprio dissenso nei confronti del Green pass e delle recenti decisioni governative che limitano ulteriormente la libertà individuale."Intervengono: Luca Teodori, segretario nazionale movimento 3V; Tommaso Agostini, candidato alle suppletive di Siena; Serenella Bischi, coordinatore della rete Toscana senza elettrosmog - stop 5G; il coordinamento toscano per la fine dello stato di emergenza.Per informazioni: toscana@movimento3V.it