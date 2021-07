Incidente tra un'autoveicolo ed una moto, questa mattina, venerdì 30 luglio, poco dopo le 11, in via Piccolomini, a Siena.Sul posto è intervenuto il 118 dell'Asl Toscana sud est che ha trasportato un 48enne in gravi condizioni (codice giallo) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l'automedica del 118 e la Pubblica Assistenza di Castellina Scalo.