Siena, Europa Verde: ''I fondi per contenere gli aumenti dei rifiuti sono dei cittadini e non slancio di generosità dell'Amministrazione''

"Come se fossero soldi propri: sentiamo il dovere di ricordare all'amministrazione di centrodestra di Siena, che i fondi stanziati per contenere gli aumenti della tariffa dei rifiuti sono ugualmente fondi dei cittadini o fondi previsti dal Governo, in favore di categorie più svantaggiate. E no uno slancio di generosità degli attuali amministratori!". Così un intervento di Ginevra La Russa, coordinatore provinciale di Europa Verde."Quello che non capiamo - prosegue La Russa - come mai in assemblea ATO Toscana Sud, si voti in favore degli aumenti, poi fuori dalla medesima assemblea si tenti d'indossare i panni degli avversari al sistema rifiuti ed al gestore.Diversamente l'amministrazione dovrà aiutarci a capire: perché il nuovo metodo di calcolo Area è così poco trasparente? Perché ormai i consigli comunali sono ridotti al ruolo di prese d'atto dei piani finanziari? Non cerchino di spalmare colpe su altri, perché anche le altre città capoluogo della Toscana sud hanno un ruolo centrale negli equilibri di ATO Toscana sud, e sono tutte governate dalla destra.Dovremmo accontentarci di qualche punto in più di raccolta differenziata? Volevate negarci anche quello?! Serve coraggio (non solo a Siena) per rinegoziare il rapporto con i partner privati che controllano il gestore del servizio pubblico. Non potremo avere un maggiore beneficio ecologico ed economico, finché privati poco attenti all'ambiente ed abbastanza avidi, avranno il controllo del servizio pubblico."