Siena, Tari 2021: l'acconto va versato entro il 31 agosto, il saldo il 15 dicembre

Sono in fase di spedizione nel Comune di Siena, da parte di Siena Parcheggi SpA, le bollette per il pagamento della TARI relativa al corrente 2021.I contribuenti riceveranno un'unica bolletta con due scadenze: l’acconto entro il 31 agosto e il saldo entro il prossimo 15 dicembre.Gli importi sono stati determinati a seguito della Deliberazione n. 137 dello scorso 29 luglio con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe e il nuovo regolamento TARI con efficacia dal 1° gennaio 2021.Come previsto dalla legge è stata istituita una apposita categoria per gli Agriturismi, mentre gli Studi Professionali sono stati inseriti nell’apposita categoria 12 unitamente alla Banche e agli Istituti di credito.Il Comune di Siena, in ragione dell’emergenza COVID, ha deliberato una riduzione della quota variabile pari all’89% per le seguenti categorie maggiormente colpite dalla pandemia: Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri, alberghi con e senza ristorante, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli. Negozi particolari quali: filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetisti. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie. Per le utenze domestiche è previsto un apposito bandoQuest’anno il pagamento dei rifiuti urbani dovrà avvenire sia per l’acconto, sia per il saldo, tramite il modulo F24 semplificato e che gli utenti troveranno precompilato allegato direttamente alla bolletta. Un metodo più semplice per il pagamento, che potrà avvenire con l’Home Banking, in banca, in posta, tabaccherie abilitate, oppure tramite il portale del Comune di Siena o addebito diretto sul conto corrente, previa tempestiva comunicazione.Tutte le informazioni utili saranno riportate nella bolletta, per ulteriori approfondimentisulla TARI visitare il sito internet del comune www.comune.siena.it o di Siena Parcheggi www.sienaparcheggi.com/it/1277/Gestione-Entrate.htm Tel: 0577/228795 Fax: 0577/292135 Mail: gestione.tari@sienaparcheggi.com