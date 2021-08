Siena, parcheggio gratuito alla stazione e allo stadio in occasione del mercato del 4 agosto

A causa del temporaneo spostamento del terminal bus di piazza Gramsci all’ex campino di San Prospero, così da permettere l’effettuazione dei lavori di asfaltatura che stanno interessando le vie contermini, a Siena, per mercoledì 4 agosto, giorno di effettuazione del mercato settimanale, i possessori di Sostapay potranno usufruire gratuitamente del parcheggio Stadio dalle ore 8 alle ore 14.Durante la stessa fascia oraria sarà possibile posteggiare gratuitamente anche al parcheggio alla stazione ferroviaria (piazza C. Rosselli), in questo caso il ticket di ingresso, servirà anche per prendere l’autobus per piazza del Sale, e viceversa, senza dover acquistare i biglietti.