Suppletive Siena, Elena Golini candidata di Potere al Popolo

Potere al Popolo ha presentato ieri, mercoledì 4 agosto, la candidata di Potere al Popolo, e di "tutte quelle realtà che non si riconoscono nelle politiche del centrosinistra e della destra", per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio di Siena.



"Si tratta di Elena Golini, senese, attivista da sempre a sostegno dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente - spiega Potere al Popolo di Siena e provincia - , che ha accettato di candidarsi per rappresentare un progetto di alternativa politica e sociale ambizioso, che non nasce a ridosso delle elezioni (come abbiamo visto troppo spesso a sinistra) e non svanirà successivamente.



Noi di Potere al Popolo vogliamo infatti creare le condizioni per un effettivo controllo popolare del territorio ed essere strumento per le esigenze di chi fatica ad arrivare a fine mese e subisce sulla propria pelle gli effetti delle politiche promosse da tutti i governi, di ogni colore, negli ultimi anni.



Noi d'altra ci siamo sempre stati quando c'erano da difendere diritti sociali e civili. Senza mediazioni al ribasso, calcoli elettorali e obiettivi da politicanti. Questo vorremmo continuare a fare e le elezioni suppletive, tramite una candidatura di forte rottura come quella di Elena Golini, ci offrono una preziosa opportunità: dimostrare che non siamo più disposti ad essere trattati come comparse e ad essere chiamati in causa solo quando c’è da votare per distribuire poltrone. E naturalmente che una alternativa alla destra e al centrosinistra che governano insieme per fare gli interessi di pochi privilegiati è possibile!"