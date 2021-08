Incidente di Alex Zanardi, La Repubblica pubblica il video che ha scagionato il camionista

Il quotidiano La Repubblica online ha pubblicato in esclusiva un video che ritrae gli attimi precedenti all'impatto di Alex Zanardi contro il camion condotto da Marco Ciacci, avvenuto durante una delle tappe di Obiettivo Tricolore lungo la statale 146 nel comune di Pienza, sulla strada che porta a San Quirico d’Orcia.Nei 19 secondi del video, ripreso da un compagno della staffetta tricolore che seguiva il campione paralimpico, si vede Zanardi che, in prossimità della linea di mezzeria, quando vede il camion guidato da Marco Ciacci arrivare di fronte di colpo tenta di sterzare a destra, perdendo il controllo dell’handbike e finendo contro la ruota anteriore sinistra del tir, che si trova regolarmente all'interno della propria corsia di marcia (le immagini seguenti sono state ovviamente tagliate).Era stata la stessa Procura di Siena, sulla base anche di una consulenza tecnica, a chiedere al gip l'archiviazione non avendo "ravvisato alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale".