Permessi Ztl, prosegue a Siena il processo di semplificazione

Procedura online per l’accesso tipologia “garage”

Prosegue il processo di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino del Comune di Siena. La Giunta comunale, nell’ultima seduta e su proposta del vicesindaco e assessore alla mobilità Andrea Corsi ha stabilito che le domande per i permessi Ztl tipologia “garage” saranno presentante esclusivamente attraverso il servizio online. Basteranno dunque alcuni passaggi sul portale dell’amministrazione per ottenere l’accesso al centro storico, grazie all’implementazione pensata da Palazzo Pubblico e che è già in vigore per quanto riguarda i permessi per la zona a traffico limitato.“Per i cittadini – sottolinea Andrea Corsi – i vantaggi sono diversi: è possibile relazionarsi con gli uffici senza doversi recare agli sportelli con risparmio dunque di tempo e costi, verificare in modo immediato e diretto tute le fasi del procedimento e interagire con l’ufficio in modo puntuale, ricevere infine risposte in tempi significativamente più brevi. Per l’amministrazione comunale questo significa semplificare e velocizzare ulteriormente i procedimenti e razionalizzare le procedure interne, evitando la trascrizione di dati e documenti. Anche per questa tipologia di permessi la procedura è molto semplice e intuitiva”.Per accadere al servizio online basta infatti cliccare sul portale del Comune di Siena ( www.comune.siena.it ) e accedere all’area “servizi online” e quindi “servizi al cittadino” ( www.comune.siena.it/Servizi-Online ). In questa sezione basta poi cliccare su “accesso ztl” ( www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL ) e seguire la semplice procedura. Per un anno dall’esecutività dell’atto approvato dalla giunta comunale sarà comunque possibile per i cittadini chiedere assistenza telefonica o recarsi presso gli uffici preposti negli orari di apertura al pubblico per avere assistenza durante la procedura per la richiesta del permesso.“Si tratta di un ulteriore passaggio – conclude il vicesindaco Andrea Corsi – per la digitalizzazione dei permessi di rilascio all’accesso alla Ztl. E’ un percorso iniziato oltre due anni fa, negli ultimi diciotto mesi è stato testato in maniera vigorosa l’accesso digitale per le ditte. Dopo il lavoro di realizzazione del software e armonizzazione della documentazione, proseguiamo in questo processo con questa nuova funzione”.Le domande per il rinnovo dei permessi Ztl tipologia garage in scadenza il prossimo 30 settembre e prodotte fin qui in forma cartacea saranno reindirizzate al servizio online.