FdI Siena, Marrocchesi Marzi incontra Rosso: ''Vittoria possibile''

La campagna elettorale per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati entra nel vivo. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi si è recato in visita al Circolo di Siena Centro "Giorgio Almirante" di Fratelli d'Italia in viale Curtatone a Siena dove ha incontrato Lorenzo Rosso, dirigente nazionale di FdI e presidente del Circolo, Simona Santoro del coordinamento comunale ed alcuni militanti ed iscritti del partito di Giorgia Meloni.



"Un incontro molto costruttivo - afferma Lorenzo Rosso - dove Marrocchesi Marzi ci ha delineato la linea che intende seguire ed ha tratteggiato parte del suo programma elettorale ricco di spunti interessanti per il rilancio economico e di sviluppo della nostra area. Questa volta è veramente a portata di mano una vittoria nel collegio, dove il Pd ha distrutto ed umiliato un intero territorio".