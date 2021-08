Prosegue l'impegno del Partito della Rifondazione Comunista per una lista unitaria alle suppletive di Siena

"Apprendiamo con dispiacere la volontà di Potere al Popolo di non aderire al nostro appello per una candidatura unitaria della sinistra alternativa al Governo Draghi per le prossime elezioni suppletive del collegio senese-aretino, che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi." Così un comunicato della federazione di Siena del Partito della Rifondazione Comunista."Una forza politica che, soprattutto nell'ultimo anno - prosegue PRC -, ha condiviso con rifondazione Comunista molte battaglie, non ultima la campagna “No Profit on pandemic” per sostenere il diritto alla salute in Europa e nel mondo.Oggi più che mai è necessario costruire un grande movimento di massa contro il progetto di ristrutturazione capitalistica in corso, in grado di rappresentare un'alternativa reale per le lavoratrici e i lavoratori.Convinti di questo, cercheremo come Partito della Rifondazione Comunista di Siena, di perseguire una presenza unitaria alle prossime elezioni suppletive con tutte le altre forze del territorio interessate."