Siena, bus turistici: prolungata la gratuità fino al 31 dicembre

Provvedimento della giunta comunale su proposta del vicesindaco Andrea Corsi



Azzeramento del ticket dei bus turistici fino al 31 dicembre: E’ la proroga stabilita dalla giunta comunale di Siena su proposta del vicesindaco e assessore alla mobilità Andrea Corsi nel corso nell’ultima seduta. La delibera rientra nella manovra straordinaria “Ripartiamo Insieme” che il Comune di Siena ha predisposto dall’aprile dello scorso anno per “adottare misure straordinarie e incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più rapida ed efficace ripresa dell’economia locale”. La delibera della giunta comunale prolunga, dunque, la gratuità per i bus turistici in arrivo in città fino alla fine dell’anno.



“Con questo provvedimento – sottolinea il vicesindaco Andrea Corsi – veniamo di nuovo incontro alle esigenze degli operatori turistici che stanno vivendo ancora un periodo terribile. In un momento così complesso, abbiamo accolto con favore le richieste che ci sono arrivate dal settore, messo a dura prova dalla situazione emergenziale”.