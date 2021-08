Sena Civitas: ''Degrado in città: dove sono il Sindaco e gli assessori?''

"Degrado in città a livelli mai visti: dove sono Sindaco e Assessori? È facile pulire un angolo dalla sporcizia e pubblicare le foto sui social, molto meno facile è, a quanto pare, mantenere in modo civile un contesto urbano." Così un intervento del circolo Sena Civitas."Tuttavia, si stanno sorpassando i limiti - prosegue Sena Civitas - e quella che pare un'epidemia dell'abbandono sta dilagando in maniera preoccupante perfino a pochi metri dagli scranni della Giunta.Ci si domanda: un Sindaco o un Assessore comunale, non si accorgono che - per fare solo un esempio banale - l'Entrone, il Cortile del Podestà, la Cappella di Piazza sono preda dei piccioni e dei relativi escrementi? Anche i pannelli con le informazioni turistiche sono in non sono in uno stato tale da segnalazione all'ufficio di igiene?Ora, dal momento che per molti mesi è rimasto tutto forzatamente chiuso, si è fatto il minimo indispensabile, ma c'è stato tutto il tempo mettere in condizioni la città di essere quantomeno presentabile per la stagione turistica?Forse chiediamo troppo, visto che questa Amministrazione, non riesce neppure a intercettare quei finanziamenti per i progetti di riqualificazione urbana e neppure a presentare progetti per l'edilizia scolastica, dimenticandosi di dover amministrare.Forse è arrivato il momento di una presa di responsabilità da parte dell'Amministrazione e iniziare a programmare l'attività da far svolgere che evidentemente non c'è.Senza dimenticare le aree giochi per i bambini, per le quali richiamiamo sia il controllo per l'incuria che per la sicurezza urbana, e senza dimenticare anche i quartieri periferici che stanno soffrendo particolarmente il degrado, chiediamo cortesemente alla nostra Amministrazione di porre uno sguardo pietoso anche alla propria sede, a quella quella della Giunta e del Sindaco".