Rimpasto deleghe, Minghi (Impegno Civico Siena): ''Lieti di essere fuori da questa giostra''

"Vedendo lo sviluppo e la conclusione della vicenda rimpasto di Giunta dobbiamo dire che siamo lieti di essere fuori da questa giostra." Così un intervento di Federico Minghi, capogruppo in Consiglio comunale di Impegno Civico Siena in merito al rimpasto delle deleghe nell'Amministrazione comunale.



"Non abbiamo mai chiesto nè voluto posti in questo esecutivo - prosegue Minghi -. Restiamo in maggioranza, dove non ci ha messo il Sindaco e nemmeno noi stessi ma gli elettori che ci hanno votato e in loro nome proveremo a portare avanti il programma che abbiamo contribuito in maniera decisiva a costruire."