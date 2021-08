Si fingono agenti della Digos in borghese e fermano gli automobilisti per truffarli: denunciati dalla Polizia

Fingendosi poliziotti della Digos in borghese, hanno tentato di truffare degli automobilisti, ma sono stati fermati e denunciati da veri agenti della Polizia di Stato.E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 agosto, a Siena, quando tre persone, a bordo di una Fiat Punto, hanno simulato dei posti di controllo lungo le strade della periferia cittadina, specialmente sul raccordo Siena-Bettolle.Dopo avere intimato l'alt con delle false palette, costringendo gli automobilisti ad accostare sul bordo della carreggiata, i tre si erano spacciati per agenti della Digos mostrando dei falsi distintivi.A seguito di numerose chiamate giunte alla sala operativa della Questura di Siena, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile sono intervenuti subito sul posto, riuscendo a rintracciare poco lontano l’autovettura e identificando gli occupanti, una donna e due uomini italiani, già noti alle forze dell’ordine per i precedenti specifici.All’interno dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto quanto utilizzato per fermare i veicoli e altri oggetti atti ad offendere fra cui un taglierino ed un’asta appuntita in metallo.Tutto il materiale è stato sequestrato e per i tre è scattata la denuncia per i reati di usurpazione di pubblica funzione ed illecita detenzione di strumenti atti ad offendere. Intanto le indagini degli investigatori della Squadra Mobile proseguono per approfondire quanto accaduto.