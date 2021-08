Siena, evade per tre volte dai domiciliari: arrestato dalla Polizia e condotto in carcere

Sottoposto al regime degli arresti domiciliari in conseguenza di una serie ripetuta di reati commessi, un 58enne residente nel comune di Asciano, la sera di mercoledì scorso, è stato rintracciato dagli agenti delle volanti della Questura mentre stava circolando a piedi in viale Toselli a Siena.Dalle immediate verifiche, gli agenti hanno constatato che già in altre due occasioni - una delle quali addirittura la mattina di quello stesso giorno - l'uomo, si era reso responsabile del reato di evasione poiché si era allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione e, per tale motivo, vi era stato ricondotto dopo la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.Dopo essere stato fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito, il 58enne è stato quindi posto in stato di arresto per il reato di evasione e isolato presso una camera di sicurezza.Dopo avere informato il competente pm della Procura della Repubblica di Siena che, preso atto della sistematica violazione della misura degli arresti domiciliari - anche come conseguenza del precario stato di salute mentale dell’uomo - ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Siena un provvedimento di carcerazione e di costante assistenza sanitaria presso la struttura carceraria, l’unico ritenuto idoneo ad arrestare l’accertata pericolosità sociale, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno provveduto a condurlo presso la Casa circondariale.