Suppletive Siena: Italexit si presenta alle elezioni con un proprio candidato

Mercoledì 18 agosto, alle 11,30, in occasione del gazebo per la raccolta delle firme posto ai giardini della Lizza, il coordinamento provinciale di Italexit con Paragone di Siena, presenterà alla stampa il proprio candidato alle elezioni suppletive di Siena."Siamo certi di aver individuato la persona maggiormente in grado di rappresentare i sentimenti di protesta dei senesi - spiega Italexit in una nota -, ormai da troppo tempo indignati per le vicende legate al Monte dei Paschi, essendosi lungamente impegnato nella difesa della nostra secolare banca.Il rispetto della Costituzione italiana e la sovranità del popolo, realizzabile solo in uno Stato sovrano, sono ugualmente parte del bagaglio culturale del nostro candidato, così come sono i nostri obiettivi politici.E' chiaro ad entrambi che solo uno Stato libero da condizionamenti e da regole volute esclusivamente dai mercati, si può infatti munire degli opportuni strumenti fiscali e monetari per prevenire e risolvere anche i problemi legati al mondo bancario."