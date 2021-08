Nuove deleghe Giunta De Mossi, Sena Civitas: ''Vietato prendere in giro!''

"Non permettiamo a nessuno di prenderci in giro: abbiamo assistito al valzer del cambio di deleghe tra gli assessori della Giunta De Mossi che è stata solo un'operazione di riequilibrio di pesature politiche, nonostante il Sindaco si arrampichi sugli specchi per dire il contrario." Così un intervento di Sena Civitas."De Mossi - prosegue Sena Civitas - sta perpetuando quanto avvenuto in passato nelle giunte di centrosinistra senesi. Niente di nuovo; tutte le nomine nelle società partecipate dal Comune e adesso le deleghe, da quando si è insediata questa amministrazione, sono state effettuate seguendo i dettami della più bieca e vecchia politica. Molti poi i premiati di provenienza PD e uomini del vecchio regime (così si esprimeva il cdx in passato) sono all'apice politico oggi come ieri, solo con colori diversi di casacca.Deleghe per gli assessori e nomine legittime? Certo, ma non tolleriamo essere presi in giro né tolleriamo che sia presa in giro la città: l'amministrazione De Mossi segue né più né meno (forse più) le stesse logiche della vecchia politica: spartizione del "potere" secondo il manuale Cencelli.Per le sfide che Siena e i senesi dovranno affrontare occorrono particolari capacità e competenze come il Circolo Sena Civitas ha da sempre detto e sperato."