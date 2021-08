Ciacci (Siena Ideale): ''Nuovo incidente pollicino alla Costarella: urgente prendere provvedimenti''

"Ci risiamo: il pollicino curva alla Costarella per scendere in Fontebranda; e con la parte posteriore si porta via un pezzo della facciata di un palazzo. Tutto questo avviene in pieno pomeriggio, in uno dei punti più affollati del centro storico, a pochi metri da Piazza del Campo; uno dei luoghi preferiti dai turisti per fare foto, con un flusso ininterrotto di senesi e di visitatori." Così un intervento di Davide Ciacci, consigliere capogruppo di Siena Ideale."Una situazione potenzialmente molto pericolosa - prosegue Ciacci -, che merita un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti, perché il rischio è davvero troppo elevato.Chiederò un appuntamento urgente con l’assessore competente; con altri colleghi consiglieri comunali avevo già posto la questione all’attenzione della Giunta, perché fossero presi provvedimenti risolutivi e immediati; questo ennesimo incidente, rende la questione ancora più urgente!"