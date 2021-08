Siena, Raponi (FI): ''Per il popolo afgano serve piano internazionale di accoglienza non trasformare le città in campo profughi''

"Il PD senese appena appreso della crisi afgana, non ha esitato a chiedere che Siena si mobiliti per accogliere i profughi afgani, preparandosi a trasformarla in un campo profughi. Le responsabilità di quanto sta accadendo in Afghanistan, come è ben noto, sono altrove e dovrebbero innanzitutto i responsabili prodigarsi per accogliere i fuggitivi." Così un intervento del consigliere comunale di Siena di Forza Italia, Maria Concetta, Raponi.



"Sia ben chiaro che noi non ci tireremo indietro mai dall'accogliere donne, bambini ed anziani che versano in grave pericolo di vita - prosegue Raponi -, ma esigiamo controlli severi per evitare che arrivino giovani palestrati prontissimi a dichiararsi profughi afgani senza forse neppure sapere dove sia l'Afghanistan. Al di là dei comunicati ad effetto tanto cari al PD, quello che noi riteniamo necessario ed urgente è un piano internazionale di soccorso, aiuto ed accoglienza del popolo afgano."