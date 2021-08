Efficientamento energetico, il Comune di Siena investe 250mila euro nelle scuole

Benini: "Miglioramento nei consumi, sarà possibile accedere ai bonus per recuperare parte dell’investimento"



Duecentocinquantamila euro per l’ulteriore efficientamento energetico delle scuole comunali: è l’investimento stanziato dal Comune di Siena e approvato dalla Giunta comunale. Nell’ultima seduta di ieri, giovedì 19 agosto, è stato infatti dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell’efficientamento energetico con la sostituzione di alcune caldaie per una spesa complessiva di duecentocinquantamila euro. Saranno, in particolare, interessate ai lavori la scuola elementare Saffi, la scuola elementare Sclavo, l’Asilo Monumento, la scuola materna Ginestreto, la scuola materna Raggio di Sole. I lavori sono inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal consiglio comunale.



“E’ importante – commenta l’assessore all’infanzia e all’istruzione, Paolo Benini – portare a termine questo processo che rientra nelle operazioni di efficientamento energetico. Il completamento di questo percorso aprirà anche alle possibilità di accedere a una serie di bonus che permetteranno di recuperare parte dell’investimento effettuato per questo tipo di interventi. Oltre naturalmente ai risparmi per quanto riguarda i consumi e a un miglioramento della sostenibilità ambientale, attraverso l’installazione di caldaie di ultima generazione”. La realizzazione degli interventi potrà essere suddivisa in lotti funzionali in modo da ottimizzare i tempi di realizzazione.