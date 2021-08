Pedalare in sicurezza, evento alla Fortezza Medicea di Siena con la fondazione Scarponi

Martedì prossimo 24 agosto si parla di sicurezza stradale

La sicurezza in bicicletta, l’educazione e il corretto comportamento in strada, il rispetto delle regole e dell’altro. Sono le tematiche che saranno affrontante durante l’evento di martedì 24 agosto all’interno della cornice della Fortezza Medicea, organizzato dal Comitato tecnico Strade di Siena (il tavolo tecnico coordinato in maniera condivisa dal Comune di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che riunisce le associazioni e soggetti privi di scopo di lucro interessati ai settori del cicloturismo e turismo outdoor del territorio) con la partecipazione della Fondazione Michele Scarponi. Pedalare in sicurezza è un tema di grande attualità e l’evento in programma in Fortezza punta ad un’attività di prevenzione e di educazione.La manifestazione, a cui parteciperà l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli, prevede alle ore 16 uno stage di sicurezza stradale con il pedale Sene se e la Polizia Municipale. Alle ore 18 un dibattito con Marco Scarponi, rappresentante della Fondazione Scarponi, presso l’area bar del bastione San Domenico. Infine alle 19,30 una pedalata in notturna con partenza e rientro dalla Fortezza Medicea e ristoro finale.La Fondazione Michele Scarponi Onlus ( http://www.fondazionemichelescarponi.com/ ) crea e finanzia progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro.