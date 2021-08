Siena, le opposizioni richiedono approfondimento su utilità di una ''multiutility toscana''

Presentata richiesta alla Commissione Affari generali dai Gruppi consiliari PD, Per Siena, In Campo e Sena Civitas

"Il sistema dei servizi pubblici locali si riferisce a tutti i servizi industriali, vale a dire energia elettrica, gas, rifiuti, acqua e trasporti, e rappresenta una delle reti più importanti del welfare, per garantire a tutti i cittadini universalità e prossimità delle prestazioni minime". Così un intervento congiunto dei Gruppi consiliari di Partito Democratico, Per Siena, In Campo e Sena Civitas.“I limiti di bilancio delle società pubbliche e la concorrenza del mercato dei servizi pubblici - proseguono i Gruppi di opposizione - ha aperto una discussione anche in Toscana sulla opportunità di creare una multiutility regionale, di cui si legge da tempo sulla stampa.Sarebbe quindi opportuno per i consiglieri comunali approfondire la questione, anche tramite audizioni dei soggetti interessati ed approfondimenti tecnici, per comprendere l’utilità di una ‘multiutility toscana’ dei servizi pubblici, e se la stessa sia in grado davvero di sostenere e garantire qualità, prossimità, accessibilità dei servizi, nonché delle tariffe, oltre al mantenimento sul territorio del lavoro e dell’indotto rappresentati dalle esperienze industriali maturate a Siena negli ultimi decenni.E’ per questo che si è richiesto al presidente della commissione Affari generali di dare corso ad approfondimento sul tema dei servizi pubblici locali e sulla utilità di una ‘multiutility toscana”.