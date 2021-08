Disservizi raccolta rifiuti a Siena, In Campo: ''L'assessore Buzzichelli prende le distanza''

"Singolare la cronologia del comunicato dell’assessore ai rifiuti e al decoro urbano del Comune di Siena che lamenta i troppi problemi nei servizi offerti sul territorio comunale dalla Sei Toscana lo stesso giorno in cui arrivano ai cittadini le bollette TARI con significativi rincari ( vai all'articolo )." Questo l'inizio dell'intervento dell'associazione In Campo"Non siamo stupiti dagli argomenti usati - prosegue In Campo -, perché è esattamente quanto l’assessore Buzzichelli aveva risposto ad una interrogazione del consigliere di In Campo, Claudio Cerretani, nella discussione sulla raccolta differenziata nel centro cittadino, nel quale criticavamo la mancata estensione della raccolta dell’organico delle utenze private in larga parte del centro cittadino. In quella occasione l’Assessore aveva anche stigmatizzato il poco senso civico e la maleducazione dei cittadini oltre alle mancanze del gestore, a cui a suo dire era difficile far rispettare il cronoprogramma concordato.A prima vista in ambedue i casi potrebbe sembrare uno scarico di responsabilità ma è più probabile il tentativo di mettersi al riparo rispetto alle tante lamentele che provengono dai cittadini.Forse potremmo suggerire all’assessore Buzzichelli di rivolgersi al Sindaco che intervenga sull’assessore alle partecipate, la delega è di De Mossi, perché a sua volta faccia sentire la sua voce con il gestore.E tanto che ci siamo suggeriamo anche un intervento sul gestore dell’illuminazione elettrica, per evitare lo spreco delle luci che spesso in città sono accese durante il giorno.Non crediamo che per il Sindaco questo sia un problema: la questione Franci e Siena Jazz insegnano, anche se ci rimane un dubbio: è più importante l'efficienza dei servizi o una poltrona nei consigli di amministrazione?"