Impegno Civico Siena: ''Un Consiglio straordinario per il problema dei rifiuti''

"Apprendiamo dalla stampa con soddisfazione che anche l’assessore al decoro Silvia Buzzichelli si è ravveduto riguardo alla qualità del servizio erogato per la gestione dei rifiuti a Siena rispetto al Consiglio comunale del 29 luglio, quando noi denunciammo la difficile situazione ed il disagio percepito dai cittadini." Così un intervento del gruppo consiliare Impegno Civico Siena."Pertanto per trovare una soluzione reale al problema dei rifiuti a Siena - prosegue Impegno Civico -chiediamo un Consiglio straordinario, invitando tutti i consiglieri ad aderire a tale richiesta, per dibattere sul tema.Come avemmo modo di dire lo scorso Consiglio comunale durante la delibera sulla TARI i cittadini percepiscono un disagio nel servizio e non hanno uno sconto reale in tariffa per l’impegno che gli è richiesto.Ad un aumento sbandierato della raccolta differenziata corrisponde un aumento esponenziale della spazzatura abbandonata ed i cittadini non sono soddisfatti del servizio.I nuovi cassonetti della raccolta indifferenziata infatti impongono un grande sforzo da parte degli utenti in quanto l'apertura è troppo piccola e difficoltosa da azionare soprattutto per gli anziani e in questo periodo di pandemia non ci sembra una scelta azzeccata quella di poter azionare l’apertura solamente manualmente quando sarebbe molto più indicata l’apertura a piede.Inoltre i cassonetti dell'indifferenziata sono spesso pieni e costringono gli utenti a percorrere diverse centinaia di metri con i sacchetti in mano o, se si tratta di utenti meno disciplinati, possiamo assistere anche a soluzioni comode di chi abbandona la spazzatura fuori dai cassonetti, creando uno spettacolo spiacevole per la vista ed insostenibile per l’olfatto e tutto ciò avvicina anche gli animali selvatici.Per concludere abbiamo letto che la raccolta differenziata è aumentata quindi, visto che è richiesto uno sforzo importante da parte dei cittadini/utenti che devono collaborare per raggiungere questo risultato, chiediamo che le tariffe si riducano notevolmente e in maniera costante perchè quando si chiede uno sforzo al cittadino lo si deve premiare con una riduzione della tariffa!Siamo certi che tutti i consiglieri vorranno aderire alla nostra proposta visto che questo è un problema molto sentito e che riguarda tutta la popolazione."