Italexit, Gianluigi Paragone a Siena in vista delle prossime suppletive

Giovedì 26 agosto alle 16,45, in piazza Matteotti a Siena, si svolgerà una manifestazione organizzata da Italexit, con musica dal vivo, in vista delle prossime elezioni suppletive.



"Oltre al nostro candidato Mauro Aurigi - spiega Italexit Siena - sarà presente il senatore Gianluigi Paragone che, fin dalla mattina, si recherà con il pullman organizzato per il tour elettorale, presso i tre comuni che vedono impegnato il nostro movimento politico nelle competizioni elettorali della Toscana.



Il “Paragone tour” prevede infatti la prima tappa in mattinata a Sesto Fiorentino, la seconda a Siena nel pomeriggio, per terminare a Grosseto nel tardo pomeriggio."