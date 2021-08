Sei Toscana: ''Incontro con il Comune di Siena per migliorare decoro e vivibilità''

"In relazione alle dichiarazioni dell’assessore del Comune di Siena Silvia Buzzichelli, Sei Toscana intende rassicurare circa il proprio operato e circa l’attività continua di ascolto e contatto sia con i cittadini - che ogni giorno collaborano inviando ai nostri canali le segnalazioni - sia con l’amministrazione comunale con la quale, com’è corretto che sia, il dialogo è sempre aperto al fine di condividere soluzioni di miglioramento del servizio." Così un comunicato del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani."Oggi stesso, infatti - prosegue Sei Toscana -, abbiamo avuto un incontro tecnico con il Comune per fare il punto della situazione e chiarire il percorso e le attività da portare avanti per migliorare il decoro e la vivibilità. Nel corso del confronto abbiamo condiviso la necessità di apportare alcuni aggiustamenti alla programmazione, derivanti per lo più dall’intensa (e in parte inattesa) pressione turistica che si è verificata proprio in questo mese.E’ utile ricordare che a Siena è in corso una profonda riorganizzazione dei servizi, che una volta completata e implementata con ulteriori soluzioni migliorative già previste dal nostro piano industriale, porterà ad un efficientamento, non solo in termini di quantità e qualità di raccolta differenziata, ma anche di decoro urbano e di responsabilità condivisa con il cittadino.Gli sviluppi finora introdotti hanno portato a sfiorare il 60% di raccolta differenziata, un incremento in due anni di quasi 20 punti percentuali dei materiali avviati a riciclo, segno del lavoro dell’amministrazione comunale, dell’operato di SEI Toscana e soprattutto di una crescente e apprezzabile attenzione da parte dei cittadini senesi."