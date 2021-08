Rifiuti, Lega: ''Valentini parla al passato, attuale situazione eredità della precedente amministrazione''

"L'ex sindaco Bruno Valentini, attuale consigliere comunale del Pd, continua a parlare al passato, oltretutto ricostruendo una storia che conosce soltanto lui. Leggere che con lui Siena sarebbe stata più pulita è come leggere una copia carbone applicabile a qualsiasi altro settore. Quando c'era lui tutto andava bene, peccato che dello stesso avviso non era la città che lo ha bocciato durante e dopo il suo mandato amministrativo." Così un intervento della sezione di Siena della Lega."Valentini dovrebbe, nel caso specifico della raccolta dei rifiuti - prosegue la Lega -, spiegare il motivo per cui la sua amministrazione non ha proceduto con la sostituzione dei cassonetti, relegando la stessa città che lui riteneva “più pulita” a percentuali infime di raccolta differenziata, con Siena fanalino di coda in Toscana.Un'eredità che l'attuale amministrazione si è ritrovata, ma l'ha affrontata con scelte non semplici, iniziando un percorso che sta già dando frutti importanti dal punto di vista della stessa raccolta differenziata e che, questa è la speranza di tutti, porterà a una tariffa puntuale.Valentini nega l’unica verità oggettiva: senza la differenziata le tariffe sarebbero ancora più alte. Come sarebbero state le tariffe con i vecchi cassonetti? Questa amministrazione ha sostenuto gli investimenti del gestore a guida Pd, cosa di cui Valentini si guarda dal parlare, e ha subito l’entrata in vigore del metodo Arera.Soprattutto ha subito la mancata organizzazione dei rifiuti con un Pef che prevedeva servizi che nemmeno venivano effettuati: Valentini li controllava o ha applicato il metodo, ad esempio, applicato per il bilancio comunale con le conseguenze conosciute ed evidenziate dalla Corte dei Conti?Forse Valentini dovrebbe ricordarsi l’attivazione di un servizio notturno per pochissime utenze commerciali del centro storico che costava alla comunità 600mila euro: un servizio che provocava cumuli di rifiuti in scorci storici della nostra città. Bene ha fatto il nostro assessore Silvia Buzzichelli a denunciare i disservizi da parte di Sei Toscana.Ci domandiamo come sia possibile difendere ancora Sei Toscana dopo bilanci in rosso e disagi per tutti i cittadini: su questo ci vuole coraggio, lo stesso che è mancato prima, quando invece c'erano da prendere strade diverse."