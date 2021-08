Tesserini venatori, fino al 3 settembre a Siena consegna in via del Casato

Per la sola settimana dal 30 agosto al 3 settembre, i tesserini per la stagione venatoria 2021/2022 verranno consegnati nei locali del Comune di Siena situati in via del Casato al numero 23 al primo piano, presso l'ufficio di statistica. L’orario sarà il consueto: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì – giovedì dalle 15.00 alle 17.00.Si ricorda che i richiedenti, al momento del ritiro, dovranno esibire: porto d'armi in corso di validità; ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa per l'esercizio venatorio; ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio; eventuale ricevuta attestante il versamento per l'iscrizione all'Atc, qualora iscritti; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); tesserino valido per la precedente stagione venatoria o ricevuta dell'avvenuta restituzione.Dal 6 settembre la consegna proseguirà regolarmente presso gli uffici ubicati nel Fosso di Sant'Ansano al numero 10.