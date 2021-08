Enrico Letta presenta il simbolo per le suppletive: nessun riferimento al PD

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha pubblicato su Twitter il simbolo con il quale sarà in corsa per le suppletive per la Camera dei deputati Collegio Uninominale Toscana 12 - Siena e Val di Chiana Aretina, in programma il 3 e 4 ottobre.Il simbolo, che contiene solo la scritta "con Enrico Letta" su sfondo rosso, non richiama né il simbolo del Pd né quello degli altri partiti e movimenti che sostengono la sua candidatura."Ecco il simbolo per le suppletive nelle province di Siena e Arezzo - scrive Letta su Twitter -. Scelto per privilegiare allargamento e spirito di coalizione. E Salvini che annuncia una nuova calata, con visite in ogni comune del collegio? Bene. Come già l'anno scorso alle regionali in Emilia e Toscana".