Siena, il vicesindaco Corsi ha incontrato i residenti di via Camollia

“Faremo tutte le valutazioni del caso per tutelare residenti e commercianti”



Un incontro proficuo e collaborativo. E’ quello che il vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Siena, Andrea Corsi, ha avuto questa mattina, martedì 31 agosto, con alcuni rappresentanti di via Camollia che nei giorni scorsi hanno chiesto maggiori controlli relativamente ai divieti di transito esistenti.



“L’incontro è stato proficuo e collaborativo - dice il vicesindaco – Abbiamo già fatto molto per tutelare sia i residenti che gli esercizi commerciali della zona, attraverso per esempio chiusure predisposte nel fine settimana e negli orari notturni, oltre alle opportune limitazioni che sono state realizzate per quanto riguarda gli autobus. Si tratta tutt’ora di una porzione di strada nevralgica per la mobilità cittadina e abbiamo convenuto con i rappresentanti della via come sia necessario fare tutte le opportune valutazioni per concertare le diverse esigenze che convergono su quella parte di via.



Diventa in questa fase complicato attuare la completa pedonalizzazione della strada interessata e che è oggetto della legittima attenzione dei rappresentanti che ho incontrato. Ci impegneremo come amministrazione comunale a intensificare i controlli con la Polizia Municipale, fermo restando le valutazioni successive sugli strumenti da attuare per venire incontro alle esigenze che ci sono state manifestate”.