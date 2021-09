Suppletive, il segretario generale Marco Rizzo candidato per il Partito Comunista

Il segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo, sarà candidato alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati Collegio Uninominale Toscana 12 - Siena e Val di Chiana Aretina che si terranno il 3 e 4 ottobre.



Il candidato del Partito Comunista sarà presentato, insieme alla lista, nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 3 settembre dalle ore 10 alle ore 12 a Siena presso Palazzo Patrizi in via di Città, 75.



Saranno presenti, oltre a Marco Rizzo, il segretario della Federazione Provinciale Senese del Partito Comunista, Nicola Bettollini, ed i militanti del partito.



Con la candidatura di Rizzo, sono tre a ora i candidati per ricoprire il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan, dimessosi per salire alla presidenza di Unicredit. Il centrosinistra ha candidato il segretario Enrico Letta mentre il centrodestra ha puntato sull'imprenditore vinicolo Tommaso Marrochesi Marzi.